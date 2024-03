A rendkívül termékeny művész egykor a faluban élt, sokan szerették és tisztelték.

Ezért, valamint emlékének és örökségének ápolása miatt fogalmazódott meg a tárlat ötlete Duschanek Péter, Harka polgármestere és Szabó Károly, a korábbi településvezető fejében.

Kölcsönbe kérték a művész alkotásait a tulajdonosoktól, hogy minél teljesebb képet mutathassanak be a páratlan életműből. A felhívásnak köszönhetően számtalan felajánlás érkezett, így egy rendkívül gazdag és látványos kiállításnak lehettek tanúi az érdeklődők.

Nagyon szerencsésnek érzem magunkat, hiszen a felhívásra rengetegen jelentkeztek nem csak Sopronból és környékéről, hanem Győrből, Tatáról, Tatabányáról, de még Németországból is hívtak bennünket, hogy szívesen átadják nekünk képeiket

- osztotta meg lapunkkal Szabó Károly, a tárlat főszervezője.

- A jelenlegi kiállításon körülbelül nyolcvan festményt tekinthetnek meg a látogatók, amelynek a fele a mostani gyűjtés során érkezett. Ennél jóval többet kaptunk a felajánlások során, de sajnos a kiállítóhely kapacitása véges, ezért nem tudjuk bemutatni az összeset

- mondta.

A szívnek oly kedves darabok is bekerültek a kiállított csodálatos festmények közé - mutatta Szabó Károly Fotó: Szalay Károly

Álomból valóság

- Néhány évvel ezelőtt már tettünk közzé hasonló közleményt, akkor is nagyon sokan jelentkeztek, ezért bíztunk benne, hogy idén sem lesz másként, mivel a művész rendkívül termékeny festő volt. Hatalmas boldogság, hogy ez az álmunk is valóra válhatott, és a korábban begyűjtött képek mellé most további harminc remekmű érkezett, még az eltűntnek hitt alkotásai közül is sikerült több darabot megtalálnunk. Csodálatosak a festmények, nem gondoltam, hogy ennyi szépséget sikerül újra összegyűjtenünk - tette hozzá. - A megnyílt kiállítás mellett a jövőbeli terveink között szerepel, hogy az eddig megkapott képeket archiváljuk és katalogizáljuk. Tervben van egy emlékszoba is, ahol állandó kiállítás nyílna Kövesdi-Nagy József festményeiből - zárta a beszélgetést.