- Azt gondolom, hogy a százados jelleme és hozzáállása ma is példaképként szolgál. Megmutatja, hogy a háborús, nehéz időkben is létezhet emberség, hogy a legnagyobb bajban is meg lehet maradni embernek. Vitéz Csánky Gyula katonáinak minden körülmények között példát mutatott az életével, a bátorságával, a harcra készségével. Példát mutat most is, megmutatja, hogyan kellene viselkednünk, ha a helyzet úgy kívánja.

A megnyitón részt vett Csánky százados unokája, Molnárné Palló Réka is, aki beszédében köszönetet mondott Fábián-Gyekiczky Tibor szervezőnek, aki türelemmel, szorgalommal és nagy-nagy szeretettel állította össze a kiállítás anyagát. Hozzátette, hogy rendkívül fontos, hogy megismerjük a gyökereinket és azt, hogy mik az értékeink és mit tettek az előttünk élők azért, hogy mi békében élhessünk. A megemlékezést végül Assisi Szent Ferenc szavaival zárta: "Uram, tégy engem a béke eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet van, hogy megbocsássak, ahol bűn van, hogy egyesítsek, ahol széthúzás van, hogy igazságot hozzak, ahol tévedés van, hogy hitet vigyek,ahol sötétség van, hogy örömet vigyek oda, ahol szenvedés van."