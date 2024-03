Hosszú volt az út a Hungarikum címig attól, hogy Horváth Borbála az 1860-as években elkészítette az első höveji kötényt.

A höveji csipke elfoglalhatja a hazai értékek között az őt megillető helyet.

– Tavaly április 18-án került be a höveji csipke a hungarikumok gyűjteményébe, az ünnepélyes díjátadót rendezték most Veszprémben. A Höveji Csipke Egyesület elnökével, Kovácsné Pócza Ágnessel, a Höveji Csipkevarrók Körének vezetőjével, Czimmermann Ilonával, illetve Pető Péterrel vettünk részt az eseményen. Nagy megtiszteltetés volt. A díj átvételekor gondoltunk mindazokra, akiknek részük volt a Hungarikum cím elnyerésében. Kezdve Horváth Borbálával, aki az 1860-as évektől meghonosította falunkban a csipkevarrást. A legfontosabb szerep azoknak a varró asszonyoknak jutott, akik azóta is azon dolgoztak, hogy a höveji csipke fennmaradjon és készítették a kézimunkát. Jelentős esemény volt, amikor 2013-ban a csipke megyerikum lett, majd 2014-ben kiemelkedő nemzeti értékké vált. Számos helyre vittük el a höveji csipkét és folyamatosan bizonyítottuk, hogy ez egy magyar csúcsteljesítmény. Szerencsére komoly támogatást kaptunk, például csipkeegyesületek tagjaitól, illetve az azokon kívüli hímző asszonyoktól, a hungarikumbizottság tagjaitól, Pető Pétertől és országgyűlési képviselőnktől, Gyopáros Alpártól is – fogalmazta meg gondolatait a díjátadás után Vargáné Molnár Zsuzsanna.

A polgármester elmondta: manapság számos lehetőséget kapnak arra, hogy bemutassák falujuk értékét. Két „csipkés” egyesület működik a községben, velük közösen vesznek részt a különböző programokon. Rendszeresen ott vannak például Budapesten a Mesterségek Ünnepén, idén pedig meghívást kaptak Ópusztaszerre, a magyarok országos gyűlésére. Azaz a höveji csipke elfoglalhatja a hazai értékek között az őt megillető helyet. Sokat dolgoztak ezért a varró asszonyok. Évtizedekkel ezelőtt a csipkevarrás bevételt is jelentett a háztartásoknak, hiszen a kapuvári viseletnek is része volt a csipke.

– Ezen a területen van egy kis lemaradás, de igyekszünk felzárkózni. Csipkemúzeumunkban lehetőség van a vásárlásra és az asszonyok maguk is értékesítik munkájukat, leginkább népi iparművészeink fogadnak megrendeléseket. Vannak még terveink, melyekkel több munkához szeretnénk juttatni a varrókat, ezek kidolgozása folyamatban van – tette hozzá Vargáné Molnár Zsuzsanna.

A veszprémi színházban megszervezett eseményen a höveji csipke mellett további hat érték kapta meg a Hungarikum címmel járó kitüntetést. A magyar cifraszűr, a lángos, a pozsonyi kifli, a füredi Anna-bál, a székely kapu és a teqball sportág. A gálán a Veszprémi Petőfi Színház művészei, a litéri Zöldág táncegyüttes és a Honvéd banda adott ünnepi műsort.