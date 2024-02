Már ötödik alkalommal mutatkoznak be a várban ifjú grafikustehetségek, a „Tata 2023” címet viselő kiállítás terében ebben az esztendőben is a múzeumot, annak programjait, valamint városunk nevezetességeit népszerűsítő terveket láthatnak az érdeklődők.

A Talentum művészeti iskola diákjainak vizsgamunkái megtekinthetők a tatai várban. Fotó: Flajsz Péter

Michl József polgármester így nyilatkozott: – Köszönet a diákoknak, akik szabadidejüket is rááldozták arra, hogy megvalósítsák ezeket az ötleteket, szépeket alkossanak és ezzel önmagukat is megmutassák. Mellettük nagy köszönet jár az iskola és a múzeumunk igazgatóinak is, hiszen az együttműködésük nyomán már évek óta létrejön ez a kiállítás.

A városvezető a tervezők díjazására 500 ezer forintot ajánlott fel a Talentum iskolának.

A megnyitón dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója kiemelte: – Nagyon fontos, hogy helyben és helyi szemmel készült értékeket tudjunk felmutatni. Erre pedig remek lehetőséget nyújt az a szemléletmód, mellyel a diákok a terveken keresztül megközelítik az értékeink, a város népszerűsítése és a múzeum témáit.

Az elkészült 16 leporelló és 33 ajándéktárgy tervre március 25-ig lehet szavazni a Kuny Domokos Múzeum közösségi oldalán online, vagy személyesen a kiállítótérben.