Weimar csodálatos város, egy kis ékszerdoboz, az iskola jól felszerelt. A főiskola oktatása minőségi, hiteles, amit sokan megirigyelhetnek.

Ahogy a diákok mondják, a nyelvgyakorlás miatt is hasznos volt az út, hiszen a fuvola órák német és angol nyelven folytak. Tarr Panni az iskolában szolfézs szakra is jár, még nem döntött egyelőre a jövőjéről, de a zene, biztosan nem hiányozhat majd az életéből. Hetyei Zsolt végzős diák, ő már kacsingat külföld felé. Ahogy mondja: az utazás rengeteg élménnyel és tanulással telt, különösen azért, mert valós főiskolai tanítási napokba láthattak bele. Szarka Ágnes lapunknak azt hangsúlyozta: az intézmény és a város is csodálatos volt. Szerinte az intenzív kurzusok meghallgatása során olyan tapasztalatokat szereztek, amelyeket itthon is kamatoztathatnak.

Kovács Katalin tanárnő lapunknak elmondta: a soron következő napokban és hónapokban is sűrű lesz a programja a fuvola szakos hallgatóknak, ugyanis párhuzamosan három versenyre is készülnek a növendékek.

A Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium igazgatója, Baross Gábor szerint a szak fontos helyet foglal el az intézmény életében.

– Az úttal az volt a célunk, hogy fiataljaink betekintést nyerjenek, hogyan is folyik az oktatás egy ilyen külföldi, neves főiskolán, és hogy belekóstolhassanak abba a magas színvonalba, amit ez az intézmény képvisel Európában. A Győri Tankerületi Központ támogatta az utazás lebonyolítását, ami nagy segítség volt számunkra. Az ott töltött napokban diákjaink az intenzív kurzus mellett meghallgathatták a helyi fuvolisták nívós osztálykoncertjét. Jelenleg két volt diákunk is tanul a weimari iskolában, amire nagyon büszkék vagyunk, és ezek a találkozók tovább erősítik a kapcsolódást az intézmények között. A fuvola szakunk a sikeres tanszakok közé tartozik, megannyi tehetséggel, akik közül többen érdeklődnek külföldi iskolák felé is. Szép versenyeredményekkel büszkélkedhetnek hazai és nemzetközi szinten, és a továbbtanulási mutatóik is kiválóak –mondta el lapunknak Baross Gábor, a győri konzi igazgatója.