Erika idegenvezetőként dolgozik Sopronban és hétvégén, az Idegenvezetők Világnapján debütál az általa kigondolt és elképzelt séta, amellyel olyan hölgyekre szeretné ráirányítani a figyelmet, akik híres soproni férfiak támaszai voltak vagy nőként szereztek hírnevet maguknak.

- A férjemmel már korábban is beszélgettünk arról, hogy olyan séta, amely a nőkre irányítja a figyelmet nincs a városban, viszont ez eddig csak gondolati szinten maradt. Most, hogy felkértek arra, én is vegyek részt az Idegenvezetők Világnapján eszembe jutott a téma és szerencsére az elképzelésből valóság lett - osztotta meg lapunkkal az ötlet születését Erika. - Azt tartja a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő, amivel én is, és hölgytársaim is tudunk azonosulni. Minden jól működő kapcsolatba kellenek az asszonyok, hiszen ők vezetik a háztartást, viszik a gyereknevelést a hátukon, dolgoznak és mellette támogatják a férjüket, ezért is tartom fontosnak, hogy most elsősorban rájuk irányuljon a figyelem- tette hozzá.

- A sétán szó lesz például Széchenyi István nagy szerelméről Crescence-ról, aki házasságukat követően minden törekvésében és közéleti tevékenységében támogatta a grófot. Hatással volt Széchenyi életére, akinek leírásaiból tudjuk, hogy mindig imponálni szeretett volna feleségének. Például híres felajánlását is azért tette, hogy lenyűgözze vele szíve választottját, ezzel bizonyítva, hogy a szerelem jobb emberré tette. Azt gondolom, hogy ez a történet is mutatja, hogy sok minden köszönhető a hölgyeknek.