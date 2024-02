Olvasás - A törvény szerint minden önkormányzatnak kötelező egy könyvtár fenntartása, de a nyitvatartási idők mindenhol változhatnak. A győrsági könyvtárat programokkal népszerűsítik, tökfaragó versenyt, gyermeknapot rendeznek, kézművesfoglalkozásokat húsvétkor, karácsony előtt, részt vesznek az Országos Könyvtári Napokon – tájékoztatott Antalné Császár Katalin vezető. Azzal kezdte, hogy a győri anyakönyvtár nemcsak a könyvek, hangos- vagy diafilmek beszerzésére, de rendezvényekre is ad forrást.

Olvasás - Pintérné Pál Mónika a bakonypéterdi könyvtárat is vezeti, nyolcvan olvasó van beiratkozva. Fotó: Gyurina Zsolt

Olvasás - A kötelező nem, a romantikus igen

– Nálunk sok a beköltöző kisgyermekes család, így rengeteg mesét kölcsönöznek az anyukák, és ha már betértek hozzánk, akkor maguknak is kivesznek egy könyvet – mondta Antalné Császár Katalin.

– A pandémia idején is jöttek, legfeljebb nem engedhettem be őket, az ajtóban szolgáltam ki az olvasás szerelmeseit, illetve házhoz szállítást is vállaltam.

A kötelező olvasmányok elmúlása

Écsen a győri Dr. Kovács Pál központi könyvtár üzemeltet fiókkönyvtárat a művelődési ház épületében; minden csütörtökön látogatható.

– Mindent elolvasok a romantikus regényektől az önéletrajzokig – avatott be bennünket az écsi Sári Jennifer.

– Legutóbb a Halott Pénz együttes önéletrajzi könyvét olvastam, két nap alatt végeztem vele, és bizony más, gazdagabb élmény volt, mint amit az internet nyújt.

Az écsi könyvtárat Kocsisné Németh Ilona vezeti, ő úgy fogalmazott: sajnos egyre kevesebb gyermek olvas, nagyon sokan még a kötelező olvasmányokat sem veszik kézbe, vagy csak egy rövidített változatot hajlandóak átfutni.

A tanulók csupán kis százaléka rendszeres látogatója az intézménynek, viszont felnőttek, nyugdíjasok szép számmal jönnek még, kialakult egy törzsgárda. Kiállításokkal, író- olvasó találkozóval igyekeznek népszerűsíteni a helyet, de volt filmklubjuk is.

Felfrissített példányok

Ravazdon nemrégiben leselejtezték a régi könyvek egy jó részét, nagyon sokan vittek belőlük. Új polcokat kellett felszerelniük, új kiadványokat szereztek be, felfrissítették az állományt – számolt be róla Hadaricsné Balogh Krisztina polgármester – ugyanis az önkormányzat is rendszeresen támogatja a könyvtárat. A diákok is szívesebben veszik kézbe a kötelező olvasmányokat, ha kemény borítósok, színes illusztrációval ellátottak, új kiadásúak – tette hozzá. A kortárs irodalomból szívesen ajánlanak a tanárok, így azokat is be kell szerezni. Ravazdon szerda délután vannak nyitva.

Romantikus és útiregények

Tarjánpuszta, Lázi, Bakonypéterd könyvtárát egyszerre vezeti Pintérné Pál Mónika, van, ahol egyetlen nap, máshol heti kétszer tart nyitva. A könyvtár a buszmegálló mellett található, az iskolából érkező gyerekek gyakran beülnek játszani, olvasgatni. Bakonypéterden nyolcvan beiratkozót tart számon, a törzsgárda nagyjából tíz fő, a falu lakossága pedig háromszáz.

– A legnépszerűbbek a romantikus könyvek, mint például Danielle Steel regényei, illetve az utazással kapcsolatos írások. A pandémiát megérezte a látogatószám, de akkor is nyitva tartottunk. Most azt látom, hogy némileg növekszik a kölcsönzések száma – mondta lapunknak. Hetente tart szak- köröket, gyöngyfűzést, papírfonást, mézeskalács-készítést. Nagyon sok segítséget kap a győri központi könyvtártól, évente 150 ezer forintot programok szervezésére, és legalább ennyit új példányok beszerzésére. Egy listát kap, de maga is hozzáírhat ehhez igényeket. Még annyit tett hozzá, hogy a régi könyvek sokszor senkinek sem kellenek, legalábbis nehéz eladni a használt példányok jó részét.