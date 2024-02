Mosonmagyaróvár 72 országosan jegyzett és védett műemlékkel rendelkezik, ami országosan is előkelő szám.Elsőként hat műemlék összegzése készült el, azokról, amelyekről a legbővebb szöveges anyaggal rendelkeztek. 2020-ban további ötöt dolgoztak fel, és egy kisfilm is készült. 2021-ben 20, 2022-ben 28 és tavaly az utolsó 13 műemlék került sorra. Az országos védelem alatt álló épületek felmérése, rendszerezése mellett célul tűzték ki a helyi identitás erősítését, kiemelt építészeti örökségünk megismertetését és a város hírnevének öregbítését is.

Az építészekből, helytörténészekből álló szakértői munkacsoport kidolgozta a műemlékek fotókkal színesített leírását, értékbecslését. Bella Sándor, Dimény Gábor, Dimény Luca, dr. Kalmár Sándor, Moldoványi Géza, Székely Zoltán, Thullner István, Tuba László és dr. Unger András együttműködésében egy gazdag anyag jött létre. Egyelőre 50 példány készül márciusra a fűzős dossziéból, melyet dr. Unger András egyesületi elnök tájékoztatása szerint iskolákban, könyvtárban és a múzeumban is elhelyeznek, illetve az mvse1985.hu oldalon a kiadványok fül alatt is elhelyeztek és ott bárki letöltheti. Az anyag kiadási jogát pedig átadják a helyi önkormányzatnak.

A találkozón kilenc épület történetét mutatta be Tuba László és Bella Sándor, építészetileg pedig Dimény Gábor értékelte azokat, hívta fel a figyelmet szépségükre. A felsoroltak között szerepelt a Mosonvár utca 5. szám alatti, legendák övezte épület is. A felszólalók örömüket fejezték ki, hogy Winkler Károly személyében jó kezekbe került az ingatlan. Egy régi rajzot is bemutattak, amelyen látható még a torony. Dimény Gábor mint mondta, ez a barokk kastély az egyik személyes kedvence, s a barokk jegyek még ma is láthatóak a homlokzatán. A szakember szerint egy falkutatás sok belső falfestést tárhatna fel, és érdemes lenne az értékeit megőrizni és bemutatni.

Dr. Kalmár Sándor alelnök kiemelte: ez a múltról szóló könyv a jelenben az utókornak készült, és olyan értékeket mutat be, melyek elveszhettek volna.