A Robin Hood című népszerű musicalt - melyet Szomor György és Miklós Tibor írt - , a Westend Színház előadásában május 31-én és június 1-én tűzi műsorára a játszóhely. A következő nap, június 2-án a Győri Filharmonikus Zenekar Hollywood Classics című koncertje tekinthető meg. Visszatér Fertőrákosra a nagy sikerű Omega musical, a Gyöngyhajú lány balladája a TBG Production-től június 9-én. A Meseautó című musical Bolba Tamás - Szente Vajk - Galambos Attila szerzőhármas nagy sikerű munkája a Kvártélyház Szabadtéri Színház előadásában június 21-én és 22-én érkezik a barlangszínházba.

A Dohnányi-teremben összesen három alkalommal várja a zenekedvelőket kamarakoncert. Nyitányként Anton Bruckner születésének 200. évfordulójára hívják fel a figyelmet, egyfajta bemelegítő fellépésként a soproni zenészek Bruckner WARM UP! címmel június 23-án. Az Opera Stúdió Sopron kétszer, június 30-án és július 6-án lép fel a Barlangszínház kamaratermében, ahol az Opera Stúdió Sopron ifjú szólistái mutatkoznak be ismert operák népszerű jeleneteivel, áriáival.

Disco Symphonic címmel lép fel a Melody Maker zenekar a Győri Filharmonikusokkal június 29-én a Barlangszínházban. A Melody Maker zenekart az 1990-es években indult sikeres sztárzenekarok tagjai alapították: Bebe, Glatz Gábor, Kató Zoltán a Back II Black tagjai voltak, Bedhy a Bestiák, Gajdos Attila Julian a ShyGys, Németh Gábor Némó a Club 54 csapatait erősítették. Jülek Tamás számos zenekar, többek között az R-Go gitárosa volt, illetve a csapat tagja Nyemcsók Bence billentyűs. A műfaj rajongóinak kívánságára kerül színre minden idők egyik legnagyobb, legnépszerűbb magyar nagyoperettje, a Csárdáskirálynő július 5-én és 6-án a Rátonyi Róbert Színház produkciójaként. Ugyancsak a társulat kiállításában július 7-én a családoknak, kicsiknek és nagyoknak szól a Frakk, a macskák réme című zenés meseelőadás. Koós Réka és a Stúdió 11 Ensemble zenekar július 20-án lép fel a Barlangszínházban.

A Hair című legendás musical a Soproni Petőfi Színház és Kvártélyház Szabadtéri Színház együttműködésében július 27-én és 28-án látható. A Sybill operett augusztus 2-án kerül színre a Rátonyi Róbert Színház produkciójaként. A Margaret Island kedvelt zenekar augusztus 3-án koncertezik a Barlangszínházban. A TBG Production Kft- től jön a Fergeteges- Sissi legendája nagy közönségsiker aratott táncelőadás augusztus 4-én. A Veres 1 Színház az Anconai szerelmesek című zenés komédiát mutatja be augusztus 10-én. A két Abba tag: Benny Andersson és Björn Ulvaeus zenéjére Tim Rice írt szöveget és megszületett a Sakk ikonikus musical, melyet augusztus 17-én és 18-án láthatnak a nézők a PS Produkciótól.

Giacomo Puccini 100 éves születésnapja előtt tisztelegve a Piknik 35' program keretében augusztus 19-én nemzetközi gálakoncert lesz a barlangszínházban, melynek keretében az olasz zeneszerző, Ludwig van Beethoven, valamint Kodály Zoltán művei hangzanak el. A Ne most, drágám! vígjáték augusztus 23-án érkezik a Veres1Színháztól. A Győri Filharmonikus Zenekar augusztus 24-én We all love Ennio Morricone címmel koncerteznek majd. SwingGirls címmel Balássy Betty, Wéber Helga, Wéber Zsófia énekesnők adnak zenekaros, egyedi és különleges akusztikus hangzású koncertet igazi szvinges hangulatban népszerű slágereket megújítva szeptember 1-jén. Rúzsa Magdi nagyszabású koncertjét szeptember 7-én tartják meg, ő is a közönség kérésére érkezik újra Fertőrákosra.

Az évadot a Tesla musical zárja szeptember 15-én a TBG Production Kft. előadásként.