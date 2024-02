- Három évvel ezelőtt jelent meg a Hegykő Történelme című könyv, amelyben történelmi tényszerűséggel dolgoztuk fel településünk múltját a kezdetektől a rendszerváltásig, vázlatos kitekintéssel napjainkig. Az összegyűjtött, nagy mennyiségű anyag nem tette lehetővé, hogy foglalkozzunk a vicces anekdotákkal. Ezek a történetek azonban fontosak, az idősebbek elbeszéléséből maradtak fenn, hozzátartoznak falunk múltjához, a hegykői emberekhez - magyarázta Szigethi István polgármester, hogy miért adta a fejét könyvírásra.

Szigethi István a Hegykői történetek című könyvével az Öreg iskolában tartott bemutatón. Fotó: Csigó Gergely

- Gyermekkorom óta szinte nap, mint nap hallgattam a szüleim, nagyszüleim beszélgetéseit, a szomszédok, barátok emlékezéseit. Akkoriban még nem volt televízió, esténként nálunk szoktak összejönni. Édesapámnak volt finom bora, néha egy kis sütemény is került az asztalra, így jó hangulatban, sok nevetés mellett teltek az esték. De így volt a faluban több helyen is. Apáról fiúra, idősebbről fiatalabbra szálltak az emlékezések - elevenítette fel a múltat Szigethi István. Hozzátette, baráti társaságokban többször mondogatták, hogy össze kellene gyűjteni ezeket a megtörtént eseteket. A huszonnegyedik órában készült el a kötet, mert már sokan elmentek a jó mesélők közül.

- Magamra vállaltam a feladatot. Hozzákezdtem az anyaggyűjtéshez, ami a várakozásommal ellentétben nehezen indult. Rájöttem, hogy ezt nem lehet vezényszóra csinálni, megfelelő helyszín és főleg jó hangulat kell hozzá. Úgyhogy többször felkerestem a falu vendéglátó egységeit, ahol aztán néhány pohár ital után megeredtek a nyelvek. Bízom benne, hogy senki sem talál magára nézve sértőt a kötetben, de azért több helyen megváltoztattam a neveket, családneveket pedig csak ritkán használtam. Végül is, a történetek a fontosak - tette hozzá a szerző, aki a történetmesélők mellett köszönetet mond dr. Németh Ildikó szerkesztőnek, Tóth Pitya István grafikusnak és a többi technikai segítőnek.

Az önkormányzat kiadásában megjelent kötetet Szigethi István, valamint Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a település szülötte mutatta be. A rendkívül jó hangulatú esten maguk is felelevenítettek egy-egy derűs történetet. Szigethi István azt mondta, mindenki úgy forgassa a könyvet, hogy amit olvas, az szüleik, nagyszüleik, és talán egy kicsit jelen életük része is volt.