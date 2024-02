Az értéktár elemei

A győri értéktárban már szerepel többek közt a dr. Petz-féle gyomorvarrógép, a győrszentiváni tölgyes és a győri mikulásbirodalom is. Azonban a bizottság továbbra is keresi a városhoz kötődő értékeket. Javaslatot bárki tehet, a már meglévő értékekhez kapcsolódó ismeretek mellett, a kiállításon ennek mikéntjéről is tájékozódhatnak az érdeklődők.