A megnyitó előtti napon mutatták be a sajtó képviselőinek és sok meghívott influencernek - és ez nem véletlen - azt a vizuális élményekre építő tárlatot, amelyben Van Gogh lenyűgöző világa elevenedik meg. Az eseményre a Kisalföld is ellátogatott.

A kiállítást már több mint húszmillióan látták

New Yorkban, Londonban, Berlinben, Szöulban és más városokban is százezreket nyűgözött le ez a különleges posztimpresszionista látványvilág. Hozzánk legközelebb Bécsben volt látható, most megérkezett Budapestre is. A BOK csarnokban szeptember 1-ig merülhetünk el Van Gogh világában.

Szelfiháttér a nagy mű

Amikor belépünk, még olyan érzés fog el bennünket, mintha a egy nagy múzeum grandiózus kiállítására vettünk volna jegyet. Igaz, a bejárat mellett már ízelítőt kapunk abból, milyen élmény vár ránk, ha végigmegyünk minden termen. Egy hatalmas 3 dimenziós portrén olyan fényfestés jelenik meg, mintha Van Gogh kavargó gondolatai ülnének ki az arcára.

A sötét térben, a fekete drapériával borított falakon spotlámpák világítják meg a legendás festő néhány alkotását (amelyek persze reprodukciók) és a mellettük elhelyezett ismertető szövegeket. Ezekből azok is megtudhatják a festő életéről, művészetéről és világlátásról az alapinformációkat, akik ebben korábban nem mélyedtek el különösebben. Azok pedig, akik inkább vizuálisan fogadnák be az információkat, egy rövid filmből tudhatják meg, milyen is volt Van Gogh élete és munkássága, valamint azt, hogy milyen volt testvéreihez és Paul Gauguinhez fűződő viszonya.

Ahogy továbbsétálunk a húszezer négyzetméteres kiállítótérben, már érezzük, hogy itt azért valami másról van szó, mint amit eddig megszokhattunk. Ezt a hatalmas audioviuzális kiállítóteret a mai kor tartalomfogyasztó generációjának alkották meg. Itt nem tiltják, hanem kifejezetten buzdítanak a felvételek készítésre. Szelfipontokat alakítottak ki, ahol fényfestéssel még azokat a helyeket is megjelölték, ahonnét a legjobb képeket készíthetjük a festő híressé vált szobája előtt, amit megépítettek, vagy éppen a szobája ablaka alatt fotózkodhatunk az arleas-i háza előtt. Az egyébként szinte üres terem egyetlen és talán valóban érdekes tárgya az a kép, ami a különálló darabokból csak egy adott pontból nézve áll össze egésszé.