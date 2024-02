A Közi Horváth József Népfőiskola Agyagosszergény, a Soproni Evangélikus Egyházközséggel és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Soproni csoportjával közösen tartott megemlékezést szerdán Sopronban néhai Böröcz Sándor, a hitéért meghurcolt evangélikus lelkész emlékére.

A rendezvényen a megemlékezés mellett bemutatták a népfőiskola legújabb kiadványát: Az olvasólámpa fényénél címmel, amely Böröcz Sándor azon írásait tartalmazza, amelyeket a Kisalföld napilap 1982 és 2006. között jelentetett meg olvasói levelek vagy kisebb írások formájában.

Soós Viktor Attila történész, a Közi Horváth József Népfőiskola Egyháztörténeti kutatócsoportjának vezetője elmondta, az esemény célja, hogy minél szélesebb körben megismertessék azokat a Győr-Moson-Sopron vármegye területén élő egykori, egyházi személyeket, akik megszenvedték a kommunista diktatúrát, emigrációba kényszerültek vagy bebörtönözték őket.

- Azt gondolom, fontos, hogy minden olyan emberre, aki valamilyen módon megszenvedte a diktatúrát felhívjuk a figyelmet, emléket állítsunk nekik és az életüket, munkásságukat mindenki számára közelebb hozzuk - mondta. - Mivel február 25-e a Kommunista Diktatúra Áldozatinak Emléknapja, úgy gondoltuk, ez kiváló alkalom arra, hogy bemutassuk a lelkészt.

Soós Viktor Attila a most megjelent könyvvel

Fotó: Szalay Károly

Böröcz Sándort is letartóztatták, Magyarországon vallatták őt a katonapolitikai osztály munkatársai, majd az ítéletet követően a Szovjetunióba került és a Gulágon töltött éveket - tette hozzá. - A rendszerváltás után jelentették meg a Kiáltás a mélyből című visszaemlékezését, amely erről az időszakról, a Gulágról, a megpróbáltatásról szólt, de azt gondoljuk, hogy fontos beszélni az ő életútjáról is. A rendszerváltásig, mint evangélikus lelkész nem tevékenykedhetett, nem szolgálhatott, azonban a közélet kérdései továbbra is foglalkoztatták, ezért az újság hasábjain keresztül osztotta meg történeteit arról, amin keresztülment a lágerben töltött időszak alatt. A most megjelent kötetben ezeket az írásait gyűjtöttük össze, ezen keresztül megismertetve őt az emberekkel - zárta beszélgetést.