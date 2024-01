Több mint 27 éve játszik a győri közönség előtt, azonban tavaly ősszel először vett részt a népszerű Dráma a szalonban versenyén. Podcastunkban mesélt csapatkapitányként szerzett élményeiről, illetve Móczár Bence rendező által színpadra állított Mona című előadásról, aminek reményei szerint lesz folytatása. Az évad első felének vége igencsak sűrű volt a teátrum életében, bemutatták a Valahol Európában című musicalt, melyben húsz évvel ezelőtt Hosszú szerepét kapta Nagy Balázs, most pedig Simon Péterként láthatjuk. Bede-Fazekas Csaba tavaly decemberben ünnepelte életének 90. évfordulóját, az operaénekesnek szervezett gálán úgy fogalmazott a művész: Előttem az utódom. Erről és szoros kapcsolatáról is faggattuk Nagy Balázst, aki bizony évek óta egy öltözőn osztozik a Kossuth-díjas, halhatatlan, érdemes és kiváló művésszel. A műsorban kitértünk arra is, hogy elkezdődtek a győri színház legújabb ifjúsági előadásának próbái, melyet EternalGames - A végtelen játékai címmel tűznek műsorra február 10-től. Hedry Mária Virtuália című mesejátéka alapján írta Móczár Bence, aki rendezi is a darabot. Nagy Balázs az édesapa karaktert formálja meg, így ennek apropóján elmondta milyen szálak fűzik a számítógépes játékokhoz, kütyükhöz és mennyire szabályozza ezek használatát gyermekei mindennapjaiban.

Hallgassa meg!