A vezetés során a kolostor vezetője, Tama István elmondta, hogy gyakran hallották akár a soproni, akár a turistaként ide betérő vendégeinktől, hogy nem is tudták, hogy ez az épület látogatható, és mindenki számára nyilvánosan, kiállítóhelyként, étteremként és szállodaként is működik. Ezt látva kezdtek el olyan nyílt napokat szervezni, amikor az az érdeklődők bejárhatják a város lelki és fizikai értelemben is egyik legjelentősebb építészeti emlékét. A látogatók betekintést kaptak a kolostorban egykor folyó pálos és karmelita életbe, megtekinthették a könyvtárat, a gyönyörű fagerendákkal ékesített Noviciátus termet, valamint a jelenleg szállodai szobaként használt szerzetesi cellákat is.

Az elmúlt hétvégi vezetés iránti érdeklődés nagyságát mutatja, hogy a tervezetthez képest új időpontot is meg kellett hirdetni.

A bejáráson az is kiderült, hogy a kolostor egyik ajtaján a mai napig ott van a Clausura felirat, ami a külvilág elől elzárt részt jelenti. Most természetesen ennek a résznek a megtekintésére is lehetőség nyílt, ahogy bemutatták többek között a fűtőfolyosók rejtélyét, vagy a nagy épülettűz nyomait őrző, elszenesedett falrészletet.

A kolostorlátogatás után számos vendég választotta ebédje helyszínéül a 18. századi freskókkal díszített éttermet, a Refektóriumot. Itt a kínálatban nagy hangsúllyal jelennek meg a térségi termékek és a borvidék borai. Az állandó étlap mellett gyakran készülnek különlegességekkel is, most például, mivel Remete Szent Pál Egyiptomban élt, egy onnan származó desszertet kóstolhattak a vendégek.

Mint megtudtuk az esemény sikere után a jövőben is terveznek hasonló, de más-más témára fókuszáló, ingyenesen látogatható vezetéseket a Kolostorban.