Titokzatos arisztokraták városunkban címmel tartott elő- adást a Múzeumi esték keretében Kimlei Péter könyvtáros. A téma izgalmas, mi sem bizonyítja jobban, hogy telt ház volt rá kíváncsi a Cselley-házban.

– Mosonmagyaróvár helytörténetét kutatva, a városról szóló történeti munkákat olvasva és a régi történeteket hallva kiválasztottam néhány arisztokratát. A célom az volt, hogy röviden megírjam az életrajzukat, lehetőség szerint korrigáljam az életükről szóló téves adatokat és eloszlassam az őket övező legendákat. Nyomozásom során néhány nyomtatott forrást, valamint az interneten hozzáférhető családtörténeti, illetve periodikai adatbázisokat használtam – kezdte Kimlei Péter.

Kiemelte, hogy a vizsgált személyek valamennyien arisztokraták, a főnemességhez tartoztak és idegen földről érkeztek Mosonmagyaróvárra. Emléküket néhányuk esetében síremlék, másoknál épület vagy egykori épület őrzi. Előadásában bemutatta a családi hátterüket is, ezt is jórészt az érdekességekre fókuszálva.

Bevallom, hogy a többéves kutatás ellenére sok kérdésre nem találtam választ, hőseimet továbbra is titkok sora lengi körül, de úgy érzem, ez adja a varázsukat

– szögezte le a helytörténeti kutató.

Elsőként György Frigyes hercegről mesélt, akit Piavénál elkerült a halál, azonban a mosoni országúton utolérte. A herceg 1924 szeptemberében néhány napon át Héderváron, a Khuen- Héderváry család vendége volt. 1924. szeptember 15-én sürgős ügyben Bécsbe kellett utaznia, vendéglátói ajánlották fel neki, hogy eljuttatják a mosoni vas- útállomásra. A végzetes baleset a győr–bécsi országúton, három kilométerrel Moson előtt következett be. Az autó tisztázatlan körülmények között felborult és utasait maga alá temette: a súlyosan sérült herceget a magyar- óvári kórházba vitték, ahol az életét már nem tudták megmenteni. 1924. szeptember 19-én temették el a magyaróvári temetőben. Síremlékét 1927 májusában leplezték le.

A magyaróvári gróf Schweinitz családról is sok érdekességet hallhatott a közönség. Számunkra is érdekesség volt, hogy a házuk később nyomdának adott otthont, majd a lebontott épület helyén az a társasház épült fel, mely mosonmagyaróvári szerkesztőségünknek otthont ad.

Megtudhattuk azt is, hogy a szalézi házként emlegetett egykori palotát Württemberg Miklós építette, róla is sok érdekesség elhangzott. Az elmúlt 150 évben többféle funkciója volt az ingatlannak, így minden korban más és más névvel illették.

Kimlei Péter a mosoniak bárójáról, Minarelli Fitzgerald Desmondról és családjáról, ősei- ről is mesélt. A volt katonatiszt 1929-ben a magyaróvári főhercegi uradalom tisztviselőjeként Mosonban feleségül vette Horváth Theodorát. 1933-ig a főhercegi uradalom szolgálatában állt. Felesége 1964-ben, ő 1968. január 31-én halt meg Mosonmagyaróváron. Síremlékük a mosoni temetőben áll. Az előadó arra is rámutatott, hogy régiónkban a kommunista időszak alatt az arisztokrácia több képviselőjére börtönbüntetés, sőt, halálos ítélet várt. Akik nem menekültek el, igyekeztek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Jórészt ezt tették a fent említett történetek szereplői, egy kisváros főnemesei is.