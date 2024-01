Kettős örömhírrel kezdődött az év a Kapuvár Néptáncegyüttes számára. A felnőtt-­tánccsoport nívódíjas, kiemelten minősült együttesként bekerült a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség gálaműsorába, amelyet március 23-án rendeznek meg Budapesten, a Hagyományok Háza színpadán.

A programban a legszínvonalasabb hagyományőrző táncegyüttesek és csoportok mutatkozhatnak be. A kapuváriak Hany Istók legendáját mutatják be.

A Kapuvár Néptáncegyüttes ifjúsági csoportját idén beválogatták az elmúlt év legszínvonalasabb alkotásait felvonultató Ifjúsági Néptáncantológiára. Ez az esemény március 9-én lesz a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. A Pletykások című koreográfiát viszik színpadra és mutatják be a budapesti közönségnek. A koreográfusok Gálik Gábor és Gálik Klaudia, az együttes művészeti munkatársa Kukucs Eszter, a csoport vezetője Csitei Gábor.