Maciház az álma

– Ahhoz a generációhoz tartozom, amelynek tagjai gyerekként előszeretettel babáztak és játszottak különböző állatfigurákkal, ami manapság már viszonylag ritka. Gyerekkoromban volt, hogy babákkal és macikkal iskolást vagy óvodást játszottam. Már felnőtt voltam, amikor rájöttem, hogy a macik csak gyűlnek, és akkor kezdtem el különböző kiállításokat is készíteni. Mára kétszáz-kétszázhúsz macim van, de vannak további terveim is. Az álmom egy igazi maciház, ahol mindenkiben felelevenednek azok az élmények, amik a kedvenc plüssükhöz kapcsolódnak. Hiszen ilyen mindenkinek van, még a leghátrányosabb helyzetű családokban is található egy-egy medve, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Mindenkit arra biztatok, hogy ha nem is az élete minden szakaszában, de néha érdemes elővenni a gyermekkori játékainkat – részletezte dr. Molnár Katalin, aki a kiállításon a legrégebbi mackóját is bemutatja, ami vele egyidős.

A kiállítás február 11-ig ingyenesen látogatható a meghatározott hétköznapokon. Ezen a héten kedden és szerdán látogatható, jövő héten pedig szerdán, csütörtökön és pénteken várják a gyerekeket.