„A Puskás Arénában számos jelentős produkció megfordult a nyáron és az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében nyíló veszprémi Gyárkert is elvonta a közönségünk egy részét, a fesztiválokról nem is beszélve. Úgy látszik, a pandémia utáni sokkot kiheverve ébredezik a zeneipar és a nyár egyre telítettebbé válik. Emiatt átgondoltuk a következő évi progamtervünket és a jövőben inkább a május-júniust, valamint a szeptember-októbert erősítjük majd. Azt gondoltam, az idei május 19-nél előbb nem fogunk nyitni, de úgy néz ki, fogunk” – vonta le a konzekvenciát az üzletvezető.

A zsúfolt nyári program után az téli klubszezon is csábítónak ígérkezik a Bridge-ben. Egészen szilveszterig egymásnak adják át a kilincset a fellépők: többek között fellép a Road, a Piramis, és a Hősök is. A hagyományoknak megfelelően a győri Aurora zenekar a Bridge-ben, hazai pályán búcsúzik erre az esztendőre a közönségtől, az évet pedig – közvetlenül szilveszter előtt – a Leander Kills zárja a klubban.

„Néhány koncerten már túl is vagyunk, többek között az Alvin és a mókusok, a BSW és a Vad Fruttik is vendégeskedett nálunk. Decemberi programunkban helyet kapott az Omega zenekar előtt tisztelgő „Omega Testamentum” produkció is, amely műsorában a legendás zenekar életművének állít emléket ” – árulta el Németh-Bende Péter.

Nem csupán a következő hónapoknál roskadozik a bejegyzésektől a Bridge eseménynaptára: jövő nyárra is számos előadóval kötött megállapodást a klub.

„Rendkívül sok pozitív visszajelzést kaptunk a szabadtéri koncertek kapcsán. Szeretik a helyszínt a fellépők, számos előadó jelezte is a nyáron, hogy írjuk be már most, egy év múlva is jönnének” – számolt be a klubvezető, megjegyezve azt is, hogy a szokásos hazai nagy nevek mellett újdonságokkal és egy igazi meglepetéssel is készülnek. Utóbbi pontos kilétére sajnos nem derült fény, de az üzletvezető megígérte: valóban nagy dobás lesz.