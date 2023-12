- Olyan erős a világból a táncfelhozatal, hogy idén több mint 400-an jelentkeztek. Boldog vagyok, hogy rekordot döntöttünk a hazai táncosok terén, hiszen ezúttal 16-an adták be a próbavideójukat. Végül 121 emberben láttunk fantáziát, ebből közel 40 táncost hallgattunk meg személyesen, amelyből csak egy kerül be az együttesünkbe - fogalmazott Velekei, aki szerint ez is bizonyítja a társulat nemzetközi elismerését. Már nincs olyan hely a világon ahonnan nem jelentkeznének a győri társulatba.