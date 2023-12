Az 1995-ben alakult együttes ma már nem az eredeti felállásban játszik, 5 évvel ezelőtt csatlakozott hozzájuk Kálmán Ákos, aki ugyan maga is a Felvidékről származik, de már évek óta Győrben él és dolgozik. Kovács Koppánnyal a zenekar frontemberével, illetve Ákossal beszélgettem az együttes sikereiről, a koncertturnéjukról, valamint a jövőre vonatkozó terveikről.

- A zenekar jelenlegi felállása az eddigi legerősebb, nagyon örülünk annak, hogy Ákos csatlakozott hozzánk. Személyében egy olyan erőt kapott a zenekar, amely nem csak a színpadon látható, hanem a színpad mögötti háttérmunkában is megmutatkozik - kezdte Kovács Koppány, aki nem csak, mint frontember, hanem mint basszusgitáros is részese a zenekarnak. - A Rómeó vérzik gyerekkorom óta egy példakép volt számomra, régóta ismerem a munkásságukat, édesapámmal kiskorom óta jártunk a koncertjeikre. Mindig arról álmodoztam otthon, hogy milyen klassz lenne bekerülni hozzájuk - vette át a szót Ákos. Kitartottam az álmaim mellett, szorgalmasan tanultam gitározni, közben nekem is volt több zenekarom és egyszer csak adódott a lehetőség, hogy bekerülhessek a gyerekkori kedvenc csapatomba, ami a mai napig egy hatalmas büszkeség és öröm - tette hozzá. - Gyorsan egymásra hangolódtunk és talán ezért is működünk ennyire jól.

És vajon mit szimbolizál a Rómeó vérzik? Honnan ez a különleges névválasztás?

- Szimbolikus jelentősége nincsen, a bátyám - akivel annak idején alapítottuk a zenekart - írt egy dalt, amelynek az volt a címe, hogy Rómeó vérzik. Amikor pedig megalakult a zenekar, ez volt az első közösen elkészített dalunk. Aztán jött egy fellépési lehetőség és a plakáton meg kellett adni a nevet, viszont az akkor még nem volt. Valamiért mindkettőnknek az első dal címe ugrott be, ezért lett az együttes Rómeó vérzik - osztotta meg velünk a névválasztás történetét Koppány.

Idén az együttes egy hét állomásos, országos turnén vett részt a soproni Moby Dick-el. A rajongóktól rengetek pozitív visszajelzést kaptak, ami az egyik legfontosabb egy zenekar életében. Mindenhol örömmel fogadták őket és bár a zenekarok kétféle stílust játszanak, mégis nagyon jól kiegészítették egymást és a közönség is azonosulni tudott mindkét zenével. Nagyon sokat játszottak a Felvidéken, ami külön öröm számukra és a nyári időszak is emlékezetes marad, ahol a különböző fesztiválokon, főműsoridőben és nagyszínpadon léphettek fel, így egy kifejezetten sikeres évet zárhatnak.

Ugyan jövőre új lemez és koncertturné a zenekar életében nem lesz, de februárban stúdióba vonulnak, hogy új dalokat vegyenek fel és mellette gőzerővel készülnek a 2025-ös, harmincéves jubileumi koncertre.