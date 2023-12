Kéry Kitti rendezése 8 órája

Premier Sopronban - A Pacsirta a múltból üzen a jelenbe

Sajtótájékoztatón mutatták be a Soproni Petőfi Színház legújabb, Pacsirta című darabját, Kéry Kitti rendezésében. A kőszínházi előadás Jeanne d'Arc történetét mutatja be, amelyben az igazságért és a hitért folyó küzdelem is megelevenedik. Kéri Kitty nem először rendezi ezt a darabot, hiszen a veszprémi közönség 2011-ben, az ő rendezésében nézhette meg a művet.

Varga Henrietta Varga Henrietta

Fotók: Máthé Daniella

- Számomra ez a darab egy nagyon különleges üzenetet hordoz, hiszen egy hitehagyott világban szükség van Jeanne d' Arc-okra, akik előre viszik a zászlót töretlen hittel. Jeanne d’ Arc története azt gondolom minden korban aktuális és megérinti a nézők szívét. Mindenkihez szól ez az igazságról, politikai, vallási és hatalmi játszmákról, a gyávaságról, önmagunk vállalásáról és a megalkuvásokról szóló történet. Ez a darab egyfajta tükör a hitről, a kitartásról, valamint az emberi értékekről. Hiszen napjainkban is számos kihívással kell megküzdenünk, naponta ér bennünket olyan információ vagy inger, amelyek befolyásolják az érzéseinket, gondolatainkat, éppen ezért talán még nagyobb szükség van ennek a darabnak a megtekintésére, mint tizenkét évvel ezelőtt - osztotta meg lapunkkal gondolatait Kéry Kitti. Labánné Szalai Katalin a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának színművész hallgatója játsza a főszerepet, ő alakítja Jeanne d' Arc-ot. Elmondta, hogy rengeteget adott számára ez a darab, mind emberileg, mind pedig színészileg. Visszaadta az önmagába és az emberségbe vetett hitét. Az általa megformált karakter felerősítette benne azt az érzést, hogy érdemes küzdeni, jó jónak lenni és megküzdeni az élet nehézségeivel, ha valami nemesebb célért tesszük.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!