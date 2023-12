A karácsonyi ünnephez közeledve évről évre egyre látványosabb a sopronhorpácsi mozgó ­betlehem, amivel Kovács Pál atya kedveskedik a híveknek, s a látogatóknak. Az ámulatba ejtő alkotást február 2-ig naponta 13–19 óra között tekinthetik meg az érdeklődők.

Ez a negyedik alkalom, hogy életre kel a mozgó betlehem a sopronhorpácsi plébánián. Most már rutinosak vagyunk a tíz négyzetméteres terepasztal összeállításában: kezdetben négy hónapba telt, mostanra elég volt két hét is

– avatott be Pál atya.

A sopronhorpácsi gyermekek az adventi időszakban rendszeresen látogatják a mozgó betlehemet, ahol mindig újabb részleteket fedeznek fel. Fotó: Máthé Daniella

A betlehem közel-keleti stílusban készült, az alakok vonásai keletiesek, ahogy a környezet is. Jellegzetességei az apró részletekkel gazdagított, kézzel készített alakok, melyek Olaszországból érkeztek. Továbbá megfigyelhetők munkaeszközök, valamint a kenyér- és gyümölcskosár is. A betlehem középpontjában az istálló áll, ahol az Úr Jézus születése látható a Szűzanyával, Szent Józseffel és a körülötte lévő állatokkal. Pál atya mindezt városias környezetben helyezte el, a városfalon túl pedig egy élettel teli mező látható pásztorokkal és bárányokkal. Idén is helyet kapott a négy nápolyi angyal, akik a pásztorok mezeje felett szólnak a nyájukat terelgető pásztorokhoz. A mozgó bábuk között ott van a kenyeret sütő ember, a zsákból kibújó kisegér, a kútnál pedig egy kisgyermek a vízben mártóztatja a lábát. Szembetűnő még a vízesés a folyóval, illetve a fa, amin a madarak mozognak.

Már összesen mintegy százötven bábu lelhető fel az alkotásban. A későbbiekben még pár szoborral szeretném bővíteni a gyűjteményt, de mivel mind-mind kézzel készült darabok, azért költségesek

– részletezte Kovács Pál.

– Karácsonyhoz közeledve egyre többen látogatják a betlehemet, s örömmel tölt el, hogy nem csak a környékbeliek érdeklődnek iránta. Voltak például Veszprém vármegyéből, ahonnan a zarándokok két busszal érkeztek – mondta. Az atya végül azt javasolja a plébániára látogatóknak, hogy szánjanak több időt a megtekintésére, hiszen vannak olyan apró részletek, amiket csak a szemfülesek vehetnek észre.

– A betlehemet látva a gyerekek és a felnőttek lélekben jobban átérezhetik, milyen lehetett az első karácsony. Milyenek voltak a pásztorok, az egyszerű emberek, akik meghallották az angyalok szózatát, és szót fogadva elindultak megkeresni a kisdedet. A sopronhorpácsi látványossággal élményszerűen tudják átélni a gyermekek a születés és a karácsony örömét, hogy az Isten fia Jézus Krisztus közénk érkezett – osztotta meg gondolatát Tóth Miklós, a rábatamási, farádi és bogyoszlói plébános, aki éppen ottjártunkkor látogatta meg a mozgó betlehemet.