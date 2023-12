Az idei tárlat egyik különlegessége, hogy a kiállítás és a Soproni Füzetek bemutatója mellett a győri ART 9000 is képviseltette magát, így megünnepelve azt, hogy a két egyesület 15 évvel ezelőtt szervezte meg első közös bemutatóját. De nem csak ez volt az egyetlen különlegessége az idei megnyitónak. Most először adták át a Jakabné Tóth Márta nevével fémjelzett művészeti díjat, amelyet a Handler iskola egyik grafikus növendéke, Sipos Júlia Rebeka kapott meg.

Az Adventi tárlat megnyitóján dr. Hegyi Ferenc köszöntötte a megjelenteket. A Kulturális Egyesületek és Baráti Körök Szövetségének elnöke hangsúlyozta, hogy köszönet illeti meg a szervezőket és az önkormányzatot, hiszen immár harmadszor biztosítottak lehetőséget arra, hogy az adventi tárlatot, a csodálatos Munkácsy-teremben rendezhessék meg.

A megnyitón beszédet mondott a Soproni Füzetek főszerkesztője, Zentai László is. Elmondta, hogy a Soproni Füzetek 45 évvel ezelőtt, azaz 1978-ban jelent meg először, de azóta is fontos és kiemelt szerepet tölt be a város kulturális életében. Szerkesztőtársaival (Schey Andrásné és T. Horváth József) együtt igyekeztek eleget tenni annak a követelménynek és örökségnek, amelyet a Sarkady Sándor által alapított Soproni Füzetek kiérdemel.