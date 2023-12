Nézzék meg, hogy akkor hogyan ünnepelték a karácsonyt, milyen szimbólumok jelentek meg. A karácsonyfa állításának szokása előtt hazánkban és Európa szerte is a termőág jelentette a karácsonyi díszítést. Ez tájanként különböző hajtatott ágat jelentett, amely lehetett például, rozmaring, kökény, krisztustövis. Előfordult, hogy ezeket az ágakat is díszítették almával, dióval, papírszalagokkal. A tél közepén kihajtott ág a természet újraéledését, az arra való várakozást szimbolizálta. Számos területen maga a termőág volt a karácsonyi ajándék.

Fotó: Soproni Múzeum

Az ajándékozás maga ókori római eredetre vezethető vissza, és a középkorban is fellelhető szokás volt, olyan formában, hogy a magasabb rangú személyek ajándékozták meg a rangban alattuk állókat, pénz, ruhanemű, élelmiszer formájában. A karácsony a 17. századtól német protestáns körben már nem csak vallási, hanem családi ünnepé is vált. Ez aztán az ajándékozás szokására is kihatott, a szülők a gyermekeiknek adtak ajándékot. Magyarországon a karácsonyi ajándékozás a népi kultúrában viszonylag későn jelent meg, de a gyermekek így sem maradtak ajándék nélkül, ünnepi időszakban a kántálni, betlehemezni járók kaptak almát, diót, süteményféléket a háziaktól.