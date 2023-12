A 2020-ban elhunyt Konok Tamás festőművész és Vásárhelyi Tamás biológus 2018-ban találkozott. Vásárhelyi korábban is készített már olyan játékokat, tárgyakat, furcsa szerkezeteket, amelyek fizikai törvényszerűségeket ábrázolnak. Számos olyan alkotása volt, amelyet Konok festménye ihletett. A megismerkedésük után született meg a közös vándorkiállítás ötlete, ami most Győrbe, az Esterházy-palotába is várja a kultúra kedvelőit.

Győri kötődés

– A festmények készültek el előbb, de kettőről pontosan tudjuk, hogy előbb lett kész a szerkezet, utána pedig a kép. Konok Tamás absztrakt művész volt győri kötődéssel, a városban nevelkedett. A hatvanas évektől Párizsban és Svájcban élt és tevékenykedett. A nyolcvanas évektől rendszeresen hazalátogatott, bekapcsolódott a művészeti oktatásba és kiállítási életbe –mondta el lapunknak Székely Zoltán, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója.

Kevés olyan kiállítási darab van, amit tekerni lehet, ráállni, szét- vagy összerakni.Konok Tamás letisztult, visszafogott képein egyszerű formákból, vonalakból festett struktúrákat, amelyek önálló világot jelenítenek meg. A geometrikus formák térbeli érzetet is keltenek, maguk a Vásárhelyi-féle játékok is erre reflektálnak. A kiállítás lényege a valódi interaktivitás.

Magával ragadó játék

– Azt sugallják a tárgyak, hogy bátran nyúljunk hozzájuk. Csak akkor működnek, ha játszunk velük. Ez a játék pedig korhatár nélkül magával ragad mindenkit. Nemcsak a gyerekeket, hanem a felnőtteket, időseket egyaránt. A kiállítás egyik legérdekesebb tárgya egy vándor albatrosz. Azért ezt a madarat választotta a modellhez Vásárhelyi, mert ennek a legnagyobb a szárnyfesztávolsága. Ki lehet lendíteni, megmozdulnak a szárnyak, és mintha repülne a madár a kiállítótérben. Olyan az egész, mintha egy fizikakönyvből lépett volna elő – mondta el Turzai Erika Anna múzeumpedagógus.

Harmónia egy ideális világban

A kiállítás megnyitóján Vásárhelyi Tamás mellett Konok Tamás özvegye is részt vett.

A geometrikus absztrakt művészet első pillantásra nagyon távolinak tűnik a való világtól, egy párhuzamos univerzumot ábrázol, amiben inkább a harmónia uralkodik: a formák, a színek, a mozgások egy ideális világot tárnak a látogató elé.

Konok Tamás festőművész és Vásárhelyi Tamás biológus rendhagyó, interaktív kiállítása december 30-ig látogatható az Esterházy-palotában. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum számos kortárs kiállítást rendez a jövőben, és szeretnének ifjú tehetségeket is megmutatni az Esterházy-palotában.