- Csepi Alexandra dramaturggal van egy missziónk, minden koreográfiát történetté alakítunk, legyen szó bármilyen szimfonikus előadásról. Az Istenek játéka lényegében azt a gondolatot járja körül, miszerint a lét végességét nem ismerő istenségek számára az élet csupán egy valóságos tét nélküli játék. Bár hibáik, erényeik és jellemük nagyon is emberi, harcaikra, szerelmeikre és viszályaikra nem vetül a végesség, a visszafordíthatatlanság árnyéka - fogalmazott a Győri Balett igazgatója.

-Talán ezért sem érinti meg őket a halandók tragédiákkal teli világa, mindez számukra csupán járulékos veszteség. A halandókra legtöbbször ügyet sem vetve élik szeszélyes életüket a halhatatlanság kényelmében, és így teremtik meg a földi élet zűrzavarát, traumáit, kataklizmáit és szépségeit is. De ne feledjük: az isteneket az ember képzelete teremtette. Az ő létezésük a mi magyarázatunk a világ létezésére. Így, amikor ők távolodnak el tőlünk, vajon nem mi szakadunk-e el a teremtés lényegétől? Vajon nem azért teremtettük őket halhatatlannak, hogy megőrizzenek számunkra egy fontos szeletet abból a világból, amelyet értéknek tartottunk? - tette fel a kérdést a koreográfus, amelyet a darabban is boncolgatnak a tánc nyelvén.

Ezúttal is csak néhány hét állt a győri társulat rendelkezésére, hogy egy új koreográfiát tanuljon be a keddi premierre. Viszont rutinjukból és profizmusokból adódóan ezt nem nehézségként élik meg. Velekei László ötven percbe sűrítette bele a darabot, amely rendkívül míves lett és egyenrangú partnerei lesznek a zenészeknek koncertesten.

-Az elmúlt héten öt különböző koreográfiát próbáltunk, de a társulat jól reagál, amiért büszke vagyok rájuk. Két végén égetjük a gyertyát, viszont minden kihívásnak meg tudunk felelni, mindemellett emberek is tudunk maradni. Minél jobban terheljük magunkat, annál jobban koncentrál az együttes. Az új tagok is gyorsan belerázódtak a őrült tempóba. Nem kis feladat állt előttük, hiszen meg kellett tanulniuk a stílusokat, illetve a betanult koreográfiákat a különböző színpadokhoz és táncpartnerekhez igazítani - mondta el Veleki László. Állandó változásra reagál az együttes, de az igazgató szerint a Győri Balettnek ebben rejlik az ereje.

A december 12-ei premier után a Nemzeti Táncszínházban az Art is Business díjátadójára gálaelőadással készülnek. December 15-én meghallgatást tartanak, amivel kapcsolatosan nagyon bizakodó a balettigazgató. - Olyan erős a világból a táncfelhozatal, hogy idén több mint 400-an jelentkeztek. Boldog vagyok, hogy idén rekordot döntöttünk a hazai táncosok terén, hiszen ezúttal 16-an adták be a próbavideójukat. Végül 121 emberben láttunk fantáziát, ebből közel 30 táncost hallgatunk meg személyesen, amelyből csak egy kerül be az együttesünkbe - ismertette Velekei László, aki szerint ez is bizonyítja a társulat nemzetközi elismerését. Már nincs olyan hely a világon ahonnan nem jelentkeznének a győri társulatba.

December 16-án megtartják az évadzáró minibalett előadásukat, amit a gyerekekkel és a szülőkkel együtt a Győri Balett is izgatottan vár. -Ez egyfajta számvetés, hogy lássunk hova jutottunk az idén elindítottunk programunkkal, amit a jövőben tovább szeretnénk bővíteni. Cél, hogy kiépítsük azt az utat a gyerekeknek, ahonnan a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskolába egyenesen be tudnak lépni. Rendkívül fontos az utánpótlás nevelés, hiszen ezzel közönséget és közösséget építünk. Idén még egy díjátadó vár ránk, a Solydent ezúttal is egyik kiváló tagunknak ítéli oda a Carmen díjat. Várakozással telien állunk az év utolsó előadásához, amit a 90. életévét ünneplő Bede-Fazekas Csaba gálaestjén mutatunk be - fejtette ki Velekei László.