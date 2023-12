Elsősorban Berkes Kálmán művészeti vezető és karmester tanácsát megfogadva gyerekkori álma vált valóra azzal, hogy a sikeres zongoraművészi tanulmányai után, napjainkban karmester-tanítványként koptatja a patinás weimari Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola padjait.

– Mindig nagy álmom volt, hogy egyszer karmesterként álljak a színpadra, és az is, hogy egyáltalán megtanulhassam. Már a zongoratanulmányaimat is úgy építettem fel, hogy rengeteg karmesterórára jártam, különórákra, zenekari próbákra, és találkoztam a szakma művelőivel. Inspirálódtam és most kaptam egy lehetőséget a győri társulattól. Óriási bizalom ez részükről. Ez volt az első alkalom, hogy egy profi zenekart vezethettem, nagy megtiszteltetés, és egyben felelősség is volt számomra –mesélte lapunknak az ifjú karmester.

Fotó: Csapó Balázs

Hozzátette: a próbák alatt még jobban bebizonyosodott, hogy karmesteri munka rendkívül fárasztó. A sok gyakorlás, az állás, a folyamatos instruálás megterhelő, főleg ha az ember nincs hozzászokva. A zenekar nagyon kedves volt velem, és alig várom, hogy újra színpadra állhassak.

Az avatókoncerten a zenekedvelők többek között ízelítőt kaphattak Joseph Haydn csembalóra írt műveiből, Spányi Miklós és a Győri Filharmonikus Zenekar szólistái, Juhász-Molnár Boglárka hegedű- és Juhász Viktor csellóművész közreműködésével.