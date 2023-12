Így köszöntötte Máriát az Úr angyala, amikor meglátogatta. Jóllehet, Mária nem értette a szavak jelentését, de az angyali üzenetre igent mondott, s attól kezdve megtapasztalhatta Isten jelenvalóságát egész életében. Mi sem látjuk mindig értelmét elsőre a velünk történt eseményeknek vagy találkozásoknak. Ezért fontos a bizalom, mely a lelkiszemeinket megnyitja. Az Úr vándorlásunk és várakozásunk idején is velünk van. Alig várja, hogy Betlehembe érjünk és szeretetével gyógyíthassa be (lelki)sebeinket. Mert az Isten számára én is fontos vagyok!