Húsz éve immár, hogy a hagyományt újraélesztve, december 27-én, Szent János napján a Pannonhalmi Főapátság arra hívja a borosgazdákat és a pincészetek képviselőit, hogy közösen kérjék Isten áldását az újborokra. Idén, 2023-ban sem volt ez másként. Mintegy százan jöttek el a Pannohalmi Borvidék jeles liturgikus ünnepére, hogy hálát adjanak.

Ahogy azt Hortobágyi T. Cirill főapát mondta a Szent János-napi boráldás hagyományával „azt akarjuk tudatosítani, hogy a szőlőművelés és a borászkodás kultúra, a szőlőműveléshez és a borászkodáshoz kell spiritualitás!” Majd hozzátette, hogy a szőlő is rászorul Isten áldására és nekünk embereknek szintén szükségünk van rá. Az a tapasztalat, tudat erősödik bennünk ilyenkor, hogy nem csak rajtunk múlik az eredmény, hanem kell, hogy áldás is kísérje munkánkat.

- A boráldás régi szertartásában – amikor még latinul imádkozott a pap – volt egy felszólítás, amelyik így szólt: "Bibe amorem Sancti Martini", vagyis " Idd Szent Márton szeretetét". Az áldás a hívő ember számára tehát azt az üzenetet hordozza, hogy kövessük Szent Márton szeretetét Krisztus és embertársaink iránt. Ahogy a jó bor vérré válik bennünk, beépül szervezetünkbe, úgy tud egy jó példa, egy jó lelkület beépülni lelkületünkbe, érzésvilágunkba – mondta Cirill atya. A főapát úgy véli, hogy egy-egy ilyen üzenet – Idd Szent Márton szeretetét – tudja a borfogyasztást borkultúrává varázsolni az életünkben, és ettől lesz az étkezésünk nem csupán táplálkozás, hanem a közösségnek és az ünnepnek a megjelenítője.

- Milyen érdekes, hogy Jézus lakomához hasonlította a mennyek országát. Egy lakomához, ahol nem hiányzik a bor sem! Talán ez azt jelenti számunkra, hogy a kulturáltan és igényesen ápolt hagyományok, közöttük a borkultúra is nem pusztán ínyencséget és szórakozást jelentenek, hanem a közösség megteremtésének, a szeretet kifejezésének, emberi mélyülésünknek, emberségben való gazdagodásunknak is méltó alkalmai lehetnek. Ezzel a lelkülettel vagyunk most itt, ezzel a lelkülettel imádkozunk és kérjük az áldást a Föld termésére és kezünk munkájának gyümölcsére az újborra – zárta gondolatait a főapát, majd minden jelenlévőt az oltár köré hívott, és együtt kérték Isten áldását az oltár elé helyezett tételekre.