A Magyar Művészkönyvalkotók Társasága (MMAT) jubileumát ünnepli, idén 30 éves lett az alkotóközösség. Tatabányán korábban ennek a művészeti ágnak ilyen jelentős bemutatkozása még nem volt. A kerek évfordulós, Antológia című kiállításon 24 művész több mint ötven alkotása mutatkozik be. A művészkönyv-katalógus füzetecske formájában is megjelent, és lapozgatható is.

Richter Sára negyven darabos installációja.



Az Antológia című kiállítást Szirányi István, a Magyar Művészkönyvalkotók Társaságának elnöke nyitotta meg, Kammerlohr-Kováts László, a Kortárs Galéria művészeti vezetőjének köszöntő szavai után.

„Társaságunk, az MMAT 1993-ban alakult néhány lelkes képzőművész és grafikus csoportosulásával, sajnos többen már nem lehetnek velünk, eltávoztak sorainkból. Ezt a tatabányai tárlatot nevezhetjük a jubileumi évünket záró kiállítássorozatnak is.” Köszönetet mondott a rendezőnek és főként az alkotóknak, és élménybeli kiállításlátogatást kívánt minden érdeklődőnek Szirányi István, a társaság elnöke.

A kiállítás darabjai nézhetők, némelyik ehető. Rác Csenge Nyereményvariációk című installációja. Fotók: Kiss T. József

Kammerlohr-Kováts László elmondta: „A könyv egyre fontosabbá válik, ahogy kezd kikopni a mindennapi éltünkből. Ezek a dolgok aztán átemelkednek a művészetekbe. A művészek átalakított könyveket alkotnak, egyedi technikákkal. Ilyen vagy ehhez hasonló tudtommal itt még nem volt. A könyv gyönyörű dolog, egészen különleges tárlatot láthatunk most belőlük itt, a Kortárs Galériában.”

Mi is az a művészkönyv? Tulajdonképpen művészkönyv az, amit a művész csinál, új műfajként, egyszerűen új könyvet forgathat a kezében az olvasó. Bár megfogni, tapintani a műveket ezen a kiállításon sem szabad, néhány kivételtől eltekintve. Rác Csenge Nyereményvariációk című installációja például ehető papírból készült, többen megkóstolták a művet. Nem ehető, de igazán pazar mű Richter Sára 40 darabból álló, Ismeretlen című kompozíciója.

A Magyar Művészkönyv­al­kotók Társaságának kiállítása december végéig látogatható A Vértes Agorája nyitvatartási idejében. Az új év első kiállítása január elején nyílik Szegedi Csaba „colorista” festőművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) tanárának alko­tásaiból.