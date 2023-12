A Pannonhalmi Főapátság idén a Zarándoklat témája köré szervezte kulturális és spirituális programjait. Ennek jegyében ad Pannonhalmán orgonakoncertet Konstanin Reymaier - olvasható a közleményben.

Azt írják, hogy a bécsi Stephansdom orgonistája világszerte elismert művész. Koncertkörútjai során bejárta Európát, Észak-Amerikát és a Közel-Keletet. Teológiai tanulmányai mellett végezte el a Bécsi Zene- és Előadóművészeti Egyetemet. A művész nemcsak neves orgonista, de saját darabokat is ír. Zeneszerzői munkásságát a Schwäbisch Gmünd-i Európai Egyházzenei Fesztiválon is elismerték, a Nemzetközi Zeneszerzői Verseny díjazottja is volt.

A tájékoztatás szerint az osztrák orgonista december 26-án két hangversenyen is játszik a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában: 13 óra 30 perctől, majd 15 óra 30 perctől. Saját improvizációja mellett Marcel Dupré, Johann Sebastian Bach és Edward Elgar egy-egy darabját adja elő.

Bővebb információ a www.foapatsagturizmus.hu weboldalon található - áll a közleményben.