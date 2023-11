A hosszú szünet oka eddig az volt, hogy sokan más közösségbe is járnak énekelni, és az egészségi állapot is befolyásolja a próbákra járást. Csütörtökön azonban ismét eljött az idő, és újra találkoztak a dalkör tagjai. Az összejövetelen filmvetítéssel idézték fel az együtt töltött időket, ami újra felszínre hozta a szereplés igényét. Abban állapodtak meg, hogy havi egy alkalommal összegyűlnek majd a könyvtárban baráti beszélgetésre és egy-egy dal eléneklésére, és ha mindenkinek engedi az egészségi állapota, alkalmanként fellépéseket is vállalnak. Ezzel nemcsak a tagok összetartozását erősítik, hanem a közösség számára is örömöt szereznek, hiszen a Gyárvárosi Daloskör fellépései mindig nagy népszerűségnek örvendenek – számolt be az eseményről olvasónk, Gulyás Attila.