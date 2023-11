Prof. dr. Bassola Péter beszélt a soproni születésű dr. Mollay Károly germanista tevékenységéről. Fotó: Szalay Károly

A Német Kultúrkör tagjai fontosnak tartják, hogy nemzeti örökségüket ápolják és fenntartsák az utókornak. A tavaly alakult kör rendszeresen szervez találkozókat a sopronbánfalvi evangélikus gyülekezeti házban, ahol elő­adásokon keresztül elevenítik fel a német kultúrát. Az elmúlt találkozókon szó esett többek között a versfordításokról, a néptáncról és a népzenéről is. A legutóbb pedig dr. Mollay Károly emlékét elevenítették fel. A szerdai összejövetelen a filológus és helytörténész egykori tanítványa, prof. dr. Bassola Péter beszélt dr. Mollay Károly germanista tevékenységéről, majd dr. ifj. Sarkady Sándor tartott előadást helytörténészeti örökségéről.

– Másfél évvel ezelőtt páran úgy döntöttünk, hogy a német nyelv és kultúra ápolása érdekében rendszeresen szervezünk találkozókat, ahol egyfajta önképzőkörben elő­adásokat hallgatunk meg. Idén ez az első rendezvényünk, amelyen dr. Mollay Károly professzor születésének századik évfordulójáról emlékezünk meg – mondta el Taschner Tamás, a Német Kultúrkör szóvivője. Hozzátette, dr. Mollay Károly megkerülhetetlen alakja a nyelvészetnek és a helytörténetnek is. Ő az, aki hihetetlen szorgalommal dolgozta fel a középkori német nyelvet, de foglalkozott Sopron német elnevezése, azaz az Ödenburg név keletkezé­sével is.

– Célunk távolabb pozicionálni magunkat attól, hogy a soproni németség időnkénti felvonulásokból, néptáncból, énekekből és fúvószenéből áll. Azt gondoljuk, hogy a kultúra ennél sokkal több, és ezzel érdemes mélyebben foglalkozni. A kétnyelvűség megőrzése nemcsak a múltunk miatt fontos, hanem a jövő sikerességének egyik alapja is. Hiszünk abban, hogy a soproni németek azok, akik hozzájárultak Sopron múltjához, amire a jövőben is szükség van, és ez lesz majd a mi kulturális és akár gazdasági sikereinknek kulcsa – fűzte hozzá.

Taschner Tamás arra is ki­tért, hogy a Német Kultúrkör tíz állandó tagot számlál, akik között jelen vannak a Soproni Egyetemről a német nyelv oktatói, egykori gimnáziumi nyelvtanárok, és olyanok is, akik helyi kötődésű, soproni németek. A rendezvényt pedig a Soproni Városszépítő Egyesület is támogatja.