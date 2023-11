- Szeretnénk egy olyan közösségi teret létrehozni, ahol mindenki jól érzi magát és megtalálja a neki tetsző programokat. Ahová baráti társaságok is be tudnak ülni egy kellemes délutáni beszélgetésre, kikapcsolódásra. Elsősorban közművelődési feladatokat látunk el, 0-99 évesig, minden korosztályt várunk. Az amatőr együtteseknek, művészeti csoportoknak is bemutatkozási lehetőséget biztosítunk majd, várjuk a jelentkezésüket. A földszinten kialakítottunk egy játszósarkot, kis kuckót játékokkal, ahová a ház nyitva tartási idejében, 9 és 18 óra között, bármikor bejöhetnek az anyukák a kicsikkel. Ezzel is a nyitottságunkat szeretnénk jelezni - beszélt a terveikről és a rendezvényház újragondolt koncepciójáról Seregély Dóra, a Pro Kultúra Sopron marketingigazgatója.

Kíváncsiak vagyunk a soproniak véleményére is, hogy ők milyen programokat, rendezvényeket látnának szívesen a GYIK-ban - tette hozzá, és azt is elárulta, hogy a rendezvényház helyiségei nevet kaptak. A nagyterem Winkler Oszkár nevét viseli, aki az épület tervezője volt, a többi helyiség pedig az Erzsébet-kert jellegzetes növényeiről kapta a nevét.