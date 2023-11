Nagy sikerrel mutatta be a Száll a kakukk fészkére című előadását Csornán, a Városi Művelődési Központban a bősárkányi Bő-Art Színjátszó Társulat. Ken Kesey regényének színpadi változata megtöltötte a nézőteret, és felejthetetlen élményt adott a közönségnek. A társulat a darabbal járt már a Színházi Olimpián és a Moson Vármegyei Színjátszó Találkozón is. Utóbbi rendezvényen arany minősítést kapott a csoport. A csornai est az idei esztendő koronája volt az amatőr színjátszóknak.

A Bő-Art társulat először októberre tervezte a csornai bemutatót, de azt betegségek miatt lemondták. Az előadást novemberre tették át.

– Csodálatos estén vagyunk túl, telt ház volt, és a pótszékeket is be kellett vetni – mondta a Kisalföldnek Németh Fáni, a Bő-Art vezetője. – Hálás néző és hallgatóság volt a csornai közönség, úgy éreztük, hogy jól szórakoztak az előadás alatt. Nagyon szépen köszönjük a művelődési központ munkatársainak és a technikai kollégáknak, hogy mellettünk voltak és segítették a darabot.

A színjátszók már az adventi műsorukra készülnek, amit december 17-én adnak Bősárkányban. Németh Fáni megjegyezte: az idei évük eredményesre sikerült, a Száll a kakukk jegyében teltek a hónapok. Bárhol fordultak meg a produkcióval, elnyerték a közönség tetszését.