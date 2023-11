Wimmer György imád horgászni. Szenvedélyes pecás, aki ha csak teheti, legszívesebben a Mosoni-Duna partján tölti szabadidejét. Természetesen nemcsak Győrben, a folyók városában ül ki a vízpartra, örömmel látogatja a tavakat, folyókat az országban. Ő a főszereplője a verses könyv első felének, ami a pecás pacákról szól.

– Célom az volt a könyvvel, hogy a gyermekek megszeressék a horgászatot. Ne mindig a telefonon lógjanak, hanem menjenek ki a természetbe. Ezért születtek a pecás versek is a könyvben. Ez egy nagyon jó sport, jó lenne, ha minél többen űznék a fiatalok körében, és megtalálnák a békét a vízparton – fogalmazott lapunknak a könyv szerzője, Wimmer György.

A könyvben szereplő pecás nem viszi haza a halakat, a Catch & Release, a „Fogd meg és engedd vissza” elvét követi. A versek a Covid idején, a karantén alatt születtek, amelyek vicces szituációkban mutatják be a mafla horgászt.

– A történet mellett különböző halfajok is megjelennek a könyvben, például az aranyhal, a csuka, az ezüst márna, a harcsa és természetesen sokak kedvence, a ponty is. Zétény rajzai pedig rávilágítanak arra, hogyan is néznek ki ezek a halak. Melyek a jellegzetességeik és a legfontosabb tulajdonságaik. Mindenképpen szeretném folytatni a pecás pacák történeteit, leginkább egy olyan alkotásban, ahol száz kaland vár még rá – tette hozzá a szerző.

Almási Zétény grafikus, illusztrátor örömmel vett részt a verses könyv elkészítésében, és rajzolta meg a különféle a halakat. – Én nem horgászom, viszont szívesen fogyasztom a halat. Nagy élmény volt megrajzolni őket, de mivel nem pecázom, ezért utána kellett néznem, hogy melyik faj hogyan is néz ki pontosan. A csuka vagy a ponty természetesen ismerős volt számomra, de ezüst márnát például sosem láttam – mondta el Almási Zétény.

A könyvben szereplő férfinek valóban szenvedélye a horgászat, a pecás kalandok mellett egy horgászboltot is gyakran látogatott, ahol vagyont költött el a pecás „játékszerekre”. Minden kisebb történet után ugyanaz a hangulatos néhány sor következik, ami így szól:

„Pecás pacák nagyon laza,

üres szákkal teker haza,

biciklije kerreg-kattog,

botzsákja a hátán csattog,

kalapjában egy-két horog,

kis körforgó hetykén forog.”

Almási Zétény szerint a halakat nem volt nehéz megrajzolni, de izgalmas volt a harcsát illusztrálni.

– Érdekes volt megrajzolni, mert különleges alakja van. Aztán ott vannak a bajszai és a lapos feje, ami azért egy kicsit kihívás is volt számomra. A csuka ábrázolása szintén kicsit mesésebb lett, de nagyon élveztem úgy megörökíteni ezeket a halfajokat, hogy közben a vízben úsznak. A könyv a horgászat mint hobbi szeretetéről szól, remélem én is, hogy ha a gyermekek olvassák, kedvet kapnak ehhez a nagyszerű időtöltéshez – zárta gondolatait Zétény.