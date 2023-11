Néhány hete megrendezett Dráma a szalonban versenyen a szakma és a közönség díját is elnyerte Mona című darabjával, amit két nap alatt állítottak színpadra hat fős csapatával. Ennek apropóján hívtuk meg egy podcast beszélgetésre szerkesztőségünkbe, ahol több részletet is elárult eddigi pályafutásáról. Idén számos előadásban - Pénz az égből, Buborékok, Tűzön vizen át, A Pincérfakk utcai cicák - is megmutatja színészi tehetségét a győri közönség előtt. Illetve második színházi rendezése februárban debütál, Virtuália címmel, amely a fiatalokat kütyüfüggőségét boncolgatja.

Hallgassa meg!