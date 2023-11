Még tavaly ősszel vezette be a soproni önkormányzat az energiatakarékossági intézkedéseket, melynek keretében bezárták a Pro Kultúra fenntartásában működő Gyermek- és Ifjúsági Központot, amit időközben eladásra is kínáltak. Mintegy egy év alatt az önkormányzatnak sikerült rendeznie a költségvetését, így lehetővé vált, hogy újraindítási programot hirdessen. A szeptemberi közgyűlésen pedig döntöttek arról, hogy a Gyermek- és Ifjúsági Központ az önkormányzat tulajdonában marad és újra kinyitják közművelődési, kulturális programok helyszíneként. A rendezvényház továbbra is teret adhat többek között színvonalas gyermekprogramoknak, mint színházi előadások, Pöttömszínház, filmvetítés, mesedélután, de az ifjúsági programoknak is otthont ad a koszorúcskától kezdve a tánciskolákig. Természetesen családi és nyugdíjasrendezvényeknek is helyet biztosít, mint koncertek, idősek találkozója vagy szabadegyetemi programok.

A rendezvényház november 11-én tárja ki újra a kapuit az érdeklődők előtt, melynek alkalmából a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. nagyszabású, ingyenes Márton-napi programmal várja az érdeklődőket 15 és 18 óra között az épületben, az Ady Endre utca 10. szám alatt. A Márton-napi rendezvényen lesz lámpáskészítés, Szuperhősök családi koncert, fotókiállítás és lámpás felvonulás az Erzsébet-kertben. Továbbá bábelőadást tart a Kereplő Szín- ház, a Sopron Balett tagjaival lehetőség lesz táncolni, illetve a kicsiket élőszavas meseműhely mesemondóival is várják.

A rendezvényház nemcsak a gyermekek és az ifjúság számára tartogat izgalmas eseményeket november és december hónapban, hanem családi programokkal is várják majd az érdeklődőket, de kamaraestek és adventi koncertek is lesznek közös hangolódással az ünnepekre.