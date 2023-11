A csoport tagjai az év vége felé közeledve rendszeresen, immár 19. éve megrendezik ezt a tárlatot, amelyen többek között különböző kézimunkákat, festményeket, fotókat állítanak ki.

A kiállítást Michl József (j) Tata polgármestere nyitotta meg, balra Kincses Jenőné a Tatai Sorstársak Klubja vezetője és a közösség tagjai.

Az alkotók közül idén Zsoldos Lászlóné, Mészáros Gézáné, Tóth Lajos, Juhász Miklósné, Gelbmann Ferencné, Rácz Istvánné, Oroszlán Imréné, Berendi Erzsébet, Berendi Istvánné, Bencze Istvánné, Hörömpöli Lászlóné, Koczkás Pálné, Kábik Attiláné, Nagy Ferencné, Fullér Sándorné, Kieszmann Béla és Kieszmanné R. Erzsébet vállalták a megmérettetést. A kiállítás november végéig tekinthető meg hétfőtől-péntekig 8-12 óra és 13-16 óra között. Michl József Tata polgármestere is rendszerint eleget tesz , meghívásnak, így volt ez idén is ő nyitotta meg a kiállítást, jó egészséget és további jó alkotómunkát kívánt a sorstársak klubja tagjainak. Kérte őket, ne hagyják abba ezt a tevékenységet, hiszen olyan szépek ezek a kézimunkák és a többi alkotások is.

A kiállítás november végéig tekinthető meg hétfőtől péntekig 8-12 és 13-16 óra között.

A megnyitó előtt Fink István a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Vármegyei elnöke is köszöntötte a megjelenteket, külön is kiemelte az alkotó sorstársakat.

Zsoldos Lászlóné, aki egyébként a közösség legidősebb tagja 87 évével egy szép verssel ajándékozta meg a sorstársait.

A kiállításon kézimunkák, festmények, fotók láthatók.

Kincses Jenőné, a klub vezetője elmondta, nem volt könnyű az idei év, sokan hiányoztak a klubfoglalkozásokról. "Ennek ellenére 19 tagunk hozta el megmutatni szebbnél szebb alkotásait. Ez a mostani már a 19. kiállításunk, ennyi év van magunk mögött. Ez a kiállítás anyagában is megmutatkozik, hiszen régi és új darabok egyaránt vannak közöttük."

Hagyományosan karácsonyi műsorral is készülnek, amelyet idén a sorstársak Kocsi utcai klubhelyiségében tartanak meg december 11-én 14 órakor. Ide a Tatai Sorstársak Klubja tagjait várják sok szeretettel.

A tagság már készül, szervezik a Tatai Sorstársak 20 éves jubileumát, jövőre megünneplik az alkotói kiállítás két évtizedes történetét is.