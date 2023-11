– A Facebookon, ahogy sok iskolának van oldala, ahol az egykori diákok nosztalgiáznak, a Bartóknak is született egy ilyen felülete. Ott addig-addig leveleztünk, míg kitaláltuk hogy személyesen is össze kéne jönni és énekelni –meséli Pió Márta a kórus születéséről.

Az iskola családias kisugárzása és a közös éneklés öröme mindenkin nyomot hagyott, és ez a találkozón is érezhető volt. – Kértem segítséget Baross Gábortól, aki nem csak termet de karnagyot is adott nekünk, és elkezdődött a munka.

Az egykori Bartókosok tehát a 15 évestől a 70 évesig újrahangoltak, beénekeltek, szólampróbáztak és leporolták a fellépési rutint. – 2016-ban léptünk fel először. Nagyné Prém Zsuzsannával értük el, hogy a minősítő hangversenyen arany minősítést kaptunk.

Pió Márta két szempontból érzi nagyon fontosnak a kórus történetét: egyrészt megmutatja, hogy egy iskola milyen mély nyomot tud hagyni az emberek lelkében, másrészt mert az eset példa arra, hogy a virtuális térből ki lehet lépni és igazi közösséget létrehozni.

Az első külföldi meghívás Ausztriából, Kapfenbergből érkezett. Hogy oda juthassanak a győriek, ahhoz a Patent Security adott támogatást. Nem véletlenül, tulajdonosa Kocsis Róbert – aki amúgy is nagyon sok kulturális eseményt támogat a városban -, egykor szintén Bartókos diák volt. Graz közelségében a hegyek között nem csak egy koncert, de egy barátság is elindult 2023 nyarán. Ennek erősítésére érkezik most Győrbe a Collegium Vocale Kapfenberg kórus, amelynek karnagyai Beate Formanek és Helmut Traxler-Turner.

A november 11-i koncerten a győrieket Nagyné Prém Zsuzsanna vezényli majd. A belépés díjtalan, ugyanakkor szívesen fogadnak adományokat a kórus fellépéseivel, utazásaival kapcsolatos kiadásokra.