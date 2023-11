Az Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület, a höveji csipkekészítők és az egykori beledi hímzőkör műveit tekinthették meg a látogatók. Belépve a terembe olyan alkotásokkal találkozhat az érdeklődő, melyeket saját otthonában is el tudna képzelni, a terítőket a saját asztalán, a csipkével átfuttatott blúzokat, nemezből készült kiegészítőket nyomban magára öltené, s szívesen inná teáját a csodás kerámiákból.

– A fonal azt is jelképezi, hogy a folytonosság ne szakadjon meg, és azt is, hogy bármikor be lehet kapcsolódni. Régen a beledi hímzésekkel nagy eredményeket értek el, de ez a szakköri tevékenység mára sajnos kihalófélben van a településen. Szeretnék mindent megtenni azért, hogy kedvet csináljak az alkotáshoz, ezzel a kiállítással is ez volt a cél. A kiállítóktól azt kértem, olyan darabokat hozzanak, amik a mai korban is használhatóak – mondta el Árvai Eszter művelődésszervező.