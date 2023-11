– Nekünk a fizetségünk a taps. És nem tudja a nagyközönség, hogy hány izzadságcsepp van egy-egy ilyen öt-hat perces koreográfiában, mert nem csak arról van szó, hogy az adott koreográfiát megtanuljuk, hanem annak a tájegységnek az anyagát is ismernünk kell – emelte ki dr. Mrevka Tibor, aki örömét osztotta meg arról is, hogy egyre népszerűbb a népzene és a néptánc, hogy egyre többen keresik azt, hogy mi mitől is vagyunk magyarok. További részletek podcastünkben.

