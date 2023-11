Brno adott otthont november 24-26. között a Dance Life Expo 2023-nak, ami Európa legnagyobb táncfesztiválja. Erre kaptak meghívást a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola balettnövendékei. Emellett az iskola egykori tanulóját, Varga Istvánt arra kérték fel, hogy tartson workshopokat a fesztivál résztvevőinek.

Ízelítő a hangulatból:

A fesztivál keretein belül rendezték meg a tánciskolák gáláját, amire négy darabot vittek a balettiskola tanulói:

Varga István, Nem adom fel amíg lélegzem című koreográfiáját Csontos Fanni, a Pill címűt pedig Seruga Petra táncolta el.

Petra nemcsak, mint táncos mutatkozott be a közönség előtt, hanem ő alkotta meg az Over című darabot, amivel Bodrogi Jázmin Petra lépett színpadra.

Szilágyi Artemisz Dorka, Bodrogi Jázmin Petra, Nagy-Gellai Fanni, Nagy Luca Jázmin, Cseri Jázmin pedig Sebestyén Bálint Shadowhunters című koreográfiáját mutatták be.

A kijutott darabok nagy sikert arattak, aminek köszönhetően a táncosok meghívást nyertek a következő évi fesztiválra is.

A kiutazásban az Art 4 People és a Tehetséggondozásért Alapítvány segítette az iskolát.