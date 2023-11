Rombai Péter, fotográfus nem ismeretlen sem a soproniak, sem a Kisalföld olvasói előtt. Számos rendezvényen, rengeteg témában készített fotókat 2004 óta. Korábbi nagy projektje 2 objektív 100 év címmel robbant be a köztudatba. A népszavazás 100 évvel ezelőtt történt eseményeit Schäffer Ármin fotózta le egykor, ezek inspirálták Rombai Pétert, hogy a centenáriumi évben újrafotózza és egy különleges technikával új alkotást hozzon létre.

Idén nyáron a Fertőrákosi Barlangszínház eseményeit örökítette meg a Pro Kultúra számára, de több éve már a Soproni Szüreti Napok, a Soproni Borünnep és a Soproni Piknik rendezvényeken is fotózott, valamint a Tündérfesztiválon is. Most az elmúlt évek rendezvényein készült képeket mutatja meg egy kiállítás keretein belül. A felkérést a GYIK Rendezvényház megnyitásának apropóján kapta. A Generációk egy olyan kiállítás, mely megmutatja Sopron sokszínűségét, szerethetőségét és lehetőségeit a nemzedékeken át.