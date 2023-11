Törhetik a fejüket a drámaírók

- fogalmazott a könyvtárigazgató. - A Győri Könyvszalonon évről évre az egyik legközkedveltebb program a Dráma a Szalonban est, ahol találkozik az előadó- és a színművészet az írással, olvasással. Mindent, ami a könyvszalon lényege, magába foglal a kortárs drámaíró verseny - tette hozzá dr. Horváth Sándor Domonkos, aki szerint feladja a leckét a rendező-íróknak az idei téma. -Olyan színész-rendezőkkel dolgozik a győri színház, hogy nem csak megbirkóznak ezzel a feladattal, de parádésan abszolválják is - emelte ki.

A színház élő műfaj. Az, hogy ilyen instant jelleggel jön létre három előadás, azért is jó, mert az itt és most művészetének újabb adrenalin bombát tud adni

- mondta Bakos-Kiss Gábor.

Videó: Cseh Róbert és Horváth Gábor

- Fontos találkozási pont és hétvége a mostani a színház életében, hiszen a könyvtárral összekapcsolódva sokadik alkalommal rendezzük meg a Könyvszalont. Ennek egyik, szívünkhöz közeli csücske a Dráma a szalonban.

- Nem csak egy színdarabot hozunk létre, hanem egy olyan szövegtestet, ami a későbbiek során akár több és nagyobb színpadokat is meghódíthat. Idén is hat fősek a csapatok, amelyeket négy-négy győri művész és két-két egyetemi hallgató alkot - ismertette a színházigazgató, aki osztályfőnöke is a kaposvári színész növendékeknek.

Mivel Bakos-Kiss Gábor nem csak színészként, de rendezőként is gyakorlott szakember, úgy véli kellően nehéz címet sikerült idén húzni, de ugyanakkor számos műfajban feldolgozható témát.

Minden azon múlik, hogyan lódul meg az író-rendezők fantáziája, viszont abban biztos vagyok, hogy ismét sikeres előadások fognak születni

- hangsúlyozta a színházigazgató.