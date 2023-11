– Feledésbe merült, hogy honnan is ered ez a szép hagyomány, melyhez hasonló csak Franciaországban fordul elő. A gyerekek és a szülők nagy lelkesedéssel készítették el a díszeket krepp- és zsírpapírból. Az első fogaton vonultak a puhabok, akik most váltak felnőtté. Régen ezek a legények egészen a felvonulásig fél bért kaptak, ám ezt követően járhattak udvarolni, kocsmába, a munkában teljes bér járt nekik. A fiúk kalapjukon piros-fehér díszt viselnek, rozmaringággal – tudtuk meg Galgóczi Attila egyesületi elnöktől, aki megjegyezte: még az első és második világháború idejéről is maradtak régi felvételek, ezek tanúsága szerint akkor sem maradt el a felvonulás, csak jóval szerényebb körülmények között tartották. Egyébként a gazdasági helyzet mindig éreztette hatását.

A környéken sokan ismerik és várják a díszes lovasokat.