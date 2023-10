-Alkotói oldalról fogalmazódott meg bennem az, hogy ebben a darabban még van mondanivaló. Aktualitásából nem vesztett, sőt úgy éreztük Csepi Alexandra dramaturggal, hogy még jobban tud reflektálni a jelenre.

Velekei László szerint nyitott a Győri Balett közönsége, és a modernebb, elrugaszkodott megközelítésektől sem riadnak meg, így kísérleteztek a következő premier kapcsán is, amit pénteken mutatnak be a Győri Nemzeti Színház nagyszínpadán.

Főszerepet a jól megszokott módon Jekli Zoltán és Matuza Adrienn párosa táncolja. Emellett pedig számos balettnövendék is szerepet kap a színpadon.

- Célkitűzésem, hogy ha a darab is megengedi, akkor együtt dolgozhassunk gyerekszereplőkkel. Nem csak az előadásnak, hanem a társulatnak is pluszt adnak, töltenek minket nap mint nap. Ők is és mi is sokat tanulunk a közös munka alatt. Azt a rendkívüli fegyelmet is kicsit feloldják, ami jellemzi a szakmánkat a szürke hétköznapokban - mondta el Velekei László.

A pénteki és a szombati bemutatón az elismerések is főszerepet kapnak, ugyanis az Audi Hungaria idén is odaítéli valamelyik győri művésznek a Minőségi Táncművészetért díjat, valamint a Kardirex-díjat is átadják.