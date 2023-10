– A Lőver Uszoda bemutatóján maga a tervező, Tompos Csaba beszélt a projekt kezdetéről, és arról, hogyan született meg az a modern koncepció, amely a környezetébe is beleillik. A hét hátralevő részében több soproni épülettel is megismerkedhetnek az érdeklődők. Két évvel ezelőtt nagy sikert aratott a Szent Mihály-templom bemutatója, amit idén is megrendezünk. Sokan kíváncsiak rá, hiszen az életünk mindennapi része, így pedig egy új oldalát ismerhetjük meg. Mindezek mellett kitárják kapuikat olyan stúdiók is a közönség előtt, amelyek régebb óta tevékenykednek Sopronban, de megtartjuk a legnépszerűbb programunkat, az építészeti sétákat is, ahol a résztvevők megismerhetik a város római kori emlékeit vagy modern építészetét – részletezte Käesz Judit. Hozzátette, a rendezvénysorozat záróeseményét a Ligneum Látogatóközpontban tartják, amelyen a Balaton Bútor szakmai bemutatót tart és kiállítást nyit.