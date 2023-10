Az Audi Hungaria Minőségi Táncművészetért Díj idei nyertese a Győri Balett táncművésze, Luigi Ianonne

Az Audi Hungaria immár több mint 25 éve elkötelezett támogatója és főszponzora a Győri Balett Társulatának

Az Audi Hungaria 2014-ben hívta életre a Minőségi Táncművészetért díjat a kivételes tánctehetségek támogatására. A díjról minden évben egy háromtagú, szakmai kuratórium dönt. Idén Luigi Ianonne, a Győri Balett táncművésze vehette át a díjat. Az olasz származású táncművész 2015 óta tagja a Győri Balett társulatának, eddig többek között az Anna Karenina, a Black To Say Silence és a Carmina Burana darabokban bizonyította tehetségét.

Németh Kinga, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja, Luigi Ianonne, a Győri Balett balettművésze és Velekei László a Győri Balett igazgatója

Forrás: Audi Hungaria

„A Győri Balett táncművészei minden egyes előadásukkal elkápráztatják a közönséget: nem csupán tehetségük teszi őket kivételes társulattá, hanem a balett iránti szenvedélyük, a művészet irányában tanúsított alázatuk is. Inspiráló, ahogyan évadról évadra megújul a társulat, lépést tartva világunk rendkívül gyors változásaival - ahogy munkatársaink is folyamatosan fejlődnek, új utakra lépnek karrierútjuk során. Idén A Skarlát Betűt láthattuk a színpadon – egy régebbi színdarab sikeres újraértelmezése. Kihívás újragondolni azt, amit egyszer már sikerre vittünk, ahogyan fejlődni is kihívás, mindig újat és jobbat alkotni. Vállalatunk 30 éve aktívan támogatja a régió kulturális életét, és a Győri Balett társulattal szintén hosszú közös múltra tekinthetünk vissza: immár 26. éve valljuk közösen, hogy „A minőség összeköt”. Örülök, hogy idén ismét együtt ünnepelhetjük a tánc világának nagyjait, és szívből gratulálok a Minőségi Táncművészetért díj idei nyertesének, Luigi Iannone-nak”, mondta Németh Kinga, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja.

Az Audi Hungaria számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, így alapítása óta támogatja Győr és a régió sport és kulturális életét, valamint számos szociális kezdeményezést karolt fel az elmúlt három évtizedben.